В Санкт-Петербурге предотвратили масштабный теракт на Новый год

В пятницу, 27 декабря, в России задержали двоих человек, которые якобы собирались совершить теракт в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России, передают росСМИ.

По словам ФСБ, задержание удалось провести, основываясь на информации, которую они получили ранее от американских спецслужб. У двоих задержанных изъяли улики и материалы, которые якобы подтверждают подготовку терактов.

По этому факту было возбуждено дело по статьям 30 (приготовление к совершению преступления), 205 (терроризм), 205.1 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

ФСБ Виталий Невар/TASS

Отметим, что в воскресенье, 29 декабря, Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Америки Дональдом Трампом и поблагодарил за эту информацию от спецслужб.

В мае 2019 года в российском городе Кольчугино Владимирской области нейтрализованы двое бандитов, планировавших совершить теракт У них было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

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