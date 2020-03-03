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3 марта • обновлено в 20:05
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В Самаре произошел взрыв газа в доме, ранены 7 человек

4.6т
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В двухэтажном многоквартирном доме в Самаре (РФ) произошел взрыв, в результате пострадали как минимум семь человек.

ЧП произошло во вторник, 3 марта, около 20:04 по местному времени на улице Арцибашевская, 128. Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что в одной из квартир, вероятно, взорвался газовый котел, после чего обрушилась несущая стена.

В Самаре взорвался дом

В Самаре взорвался дом

Скрин видео

Из-под завалов живыми извлечены живыми семь человек: троих детей, троих женщин и мужчину.

Причиной инцидента могли стать неисправность газового оборудования и нарушение техники его безопасной эксплуатации, отметил источник.

В Самаре взорвался дом

В Самаре взорвался дом

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, 22 февраля в Ростовской области России взорвался и загорелся газ в многоквартирном доме. Погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Самара
Теги
взрыв фотографии Новости России взрыв дома
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какая русофобия!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
С газом надо аккуратней, однозначно ! Опасно ! Поэтому скоро Украина без газа жить будет, в безопасности ! СУ ГС.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Minaev Alexey, а причем здесь крым? и какому народу? если народу Украины, то он не только в крыму!!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Кацaп Кацaпыч, опять пьяны ! Как Вас администрация терпит (((( Я же как врач психиатро - уже говорил - самогонку с пивом не надо мешать, тем более сухой куриный помет не надо добавлять .Но все равно - СУГС, Крым - принадлежит Народу, как и недра Украины ! !
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