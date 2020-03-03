В двухэтажном многоквартирном доме в Самаре (РФ) произошел взрыв, в результате пострадали как минимум семь человек.
ЧП произошло во вторник, 3 марта, около 20:04 по местному времени на улице Арцибашевская, 128. Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что в одной из квартир, вероятно, взорвался газовый котел, после чего обрушилась несущая стена.
В Самаре взорвался дом
Скрин видео
Из-под завалов живыми извлечены живыми семь человек: троих детей, троих женщин и мужчину.
Причиной инцидента могли стать неисправность газового оборудования и нарушение техники его безопасной эксплуатации, отметил источник.
В Самаре взорвался дом
Скрин видео
Как писал OBOZREVATEL, 22 февраля в Ростовской области России взорвался и загорелся газ в многоквартирном доме. Погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован.
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