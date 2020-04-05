Массовое убийство в России: мужчина расстрелял пять человек из охотничьего карабина. Фото жертв

В российском поселке Елатьма под Рязанью местный житель с охотничьего карабина расстрелял пятерых человек со своего подъезда, якобы из-за того, что ему не понравился шум после 22:00 в одной из соседних квартир.

Кровавый инцидент произошел 4 апреля, подозреваемого задержали, а следователи уже возбудили уголовное дело, сообщают РИА Новости. В сети было опубликовано видео с места происшествия, а также фото стрелка и жертв (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По версии следствия, в тот вечер между 32-летним местным жителем и компанией молодых людей произошла перепалка: мужчине не понравилось, что те громко разговаривали под его окнами. В результате россиянин достал охотничье ружье и открыл огонь. Трех человек он расстрелял в подъезде, еще двух – на улице, все пятеро от полученных ранений скончались.

В ГУ МВД по Рязанской области сообщили, что оружие было найдено в квартире подозреваемого. Его самого задержали недалеко от места преступления, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух или более лиц". Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу, но полная картина произошедшего еще устанавливается.

Стрелок t.me/Lshot

Как сообщает Telegram-канал Lifeshot, погибшим было от 22 до 31 года – все они не местные и с убийцей раньше знакомы не были. При этом в сети утверждают, что тот несколько месяцев назад понес административное наказание из-за публикации свастики в своих соцсетях.

Стрелок с семьей t.me/Lshot

"Расстрелявшего пять человек Антона Франчикова привлекали к "административке" за изображение свастики в соцсетях. Последнее время мужчина находился в отпуске по уходу за детьми. Его жена в это время работала врачом-терапевтом в местной больнице", – говорится в сообщении.

Жертвы российского стрелка t.me/Lshot

Жертвы российского стрелка t.me/Lshot

Жертвы российского стрелка t.me/Lshot

Жертвы российского стрелка t.me/Lshot

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Москве нашли мертвым снайпера ФСО, который, в частности, был сотрудником охраны президента Владимира Путина. 24-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову, от которого скончался на месте.

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