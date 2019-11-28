"Чтите царя!" В РПЦ нелепо подлизались к Путину

Священник РПЦ, протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров опозорился в прямом эфире из-за российского президента Владимира Путина.
Выступая на телеканале "Спас", он сравнил российского лидера с царем. Бредовое заявление религиозного деятеля показали на кремлевском Telegram-канале "Пул N3" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Родителям – служите, Бога – бойтесь, царя – чтите. Царя пока нет, есть Владимир Владимирович, достойный наших молитв", – заискивающе сказал священник, давая советы прихожанам РПЦ.
В РПЦ сравнили Путина с царем
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимиров опозорился заявлением о том, что якобы разговаривал с автором теории эволюции Чарльзом Дарвином и тот раскаялся за свои идеи. Религиозного деятеля не смутил тот факт, что ученый жил еще в ХIХ веке.
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