В РПЦ потребовали запретить суррогатное материнство и назвали его "уродливым"

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что в России необходимо законодательно запретить суррогатное материнство. По его мнению, это – "уродливое явление".

Так священнослужитель прокомментировал новость о том, что в одной из квартир Москвы нашли пятерых новорожденных от суррогатных матерей. Дети не смогли улететь к биологическим родителям из-за карантинных ограничений, передает Интерфакс.

"Я с сожалением воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает суррогатное материнство", – возмутился Илларион в эфире российского пропагандистского канала.

По мнению митрополита РПЦ, подобные истории будут повторяться до тех пор, пока суррогатное материнство не будет официально запрещено.

"То уродливое явление, которое получило название суррогатного материнства, оно неизбежно приводит к подобного рода ситуациям, потому что дети становятся предметом торговли, и, с точки зрения церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна", – высказался он.

Также Илларион подчеркнул, что в принятых поправках в российскую конституцию браком назван союз мужчины и женщины.

"И этот союз заключается для того, чтобы мужчина и женщина могли давать жизнь детям, никакое участие третьего лица в этом процессе не предполагается", – заявил митрополит РПЦ.

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