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В Россию возвращаются головорезы: стало известно о серьезной проблеме Путина

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Возвращение с Донбасса в Россию боевых командиров, воевавших на стороне "Л/ДНР", стало серьезной проблемой для президента России Владимира Путина.

Дело в том, что такие люди привыкли к полному отсутствию закона. Об этом заявил в эфире "5 канала" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Гримчак.

"Моральное состояние довольно плохое в этих боевиков-коллаборационистов. Их там около 40 000, также там огромное количество инструкторов и командиров, потому что фактически есть официальный командир роты, а есть человек, который командует с российским военным званием и с предписанием на командировку", — отметил он.

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"Но в чем головная боль для России — эти люди частично возвращаются, а возвращаясь в Россию, они становятся преступниками. Они привыкли к полному отсутствию закона. И поэтому для них переступить через человеческую жизнь и грабежи, пытки и т.д. не проблема, их туда в ОРДЛО и отправляли, чтобы они там остались, но часть возвращается и это сейчас серьезная проблема для РФ", — сказал Грымчак.

Россияне на Донбассе

Россияне на Донбассе

Вчасно

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах террористов "Л/ДНР" воюют пенсионеры и гопники, так как все солдаты уехали подальше от "русского мира".

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Персоны
Владимир ПутинЮрий Грымчак
Место
Россия
Теги
террористы "ДНР"Новости ДНР
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Комментарии
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Да не ,инструкторов там хай тыщенца, тем более опыт взаимодействия у них есть.
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
убейте карликов пукина и медведя
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
почнуть різати і грабувати скрепних, бумеранг повертається
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