В Россию возвращаются головорезы: стало известно о серьезной проблеме Путина

Возвращение с Донбасса в Россию боевых командиров, воевавших на стороне "Л/ДНР", стало серьезной проблемой для президента России Владимира Путина.

Дело в том, что такие люди привыкли к полному отсутствию закона. Об этом заявил в эфире "5 канала" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Гримчак.

"Моральное состояние довольно плохое в этих боевиков-коллаборационистов. Их там около 40 000, также там огромное количество инструкторов и командиров, потому что фактически есть официальный командир роты, а есть человек, который командует с российским военным званием и с предписанием на командировку", — отметил он.

"Но в чем головная боль для России — эти люди частично возвращаются, а возвращаясь в Россию, они становятся преступниками. Они привыкли к полному отсутствию закона. И поэтому для них переступить через человеческую жизнь и грабежи, пытки и т.д. не проблема, их туда в ОРДЛО и отправляли, чтобы они там остались, но часть возвращается и это сейчас серьезная проблема для РФ", — сказал Грымчак.

Россияне на Донбассе Вчасно

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах террористов "Л/ДНР" воюют пенсионеры и гопники, так как все солдаты уехали подальше от "русского мира".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.