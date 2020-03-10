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10 марта • обновлено в 10:42
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В Россию в марте придет суровая зима, похолодает до -45

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Погода в России в ближайшие дни будет аномально холодной, на отдельных территориях температура воздуха опустится до -45.

Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ и российских СМИ. Суровая зима придет преимущественно в Красноярский край и Якутию.

Отмечается, что похолодание станет следствием монгольского антициклона, который на данный момент захватывает всё большую территорию Якутии.

К примеру, в Якутске будет до -30, в Туре Красноярского края столбики термометров и вовсе опустятся до -34 и ниже.

До -45! По России ударят суровые морозы: где будет холодно

Скриншот

До -45! По России ударят суровые морозы: где будет холодно

Скриншот

До -45! По России ударят суровые морозы: где будет холодно

Скриншот

До -45! По России ударят суровые морозы: где будет холодно

Скриншот

Затем похолодание сместится в Хабаровский край. Только недавно на этих территориях наблюдались оттепели, теперь же наступила, по выражению синоптиков, "нормальная зима". Но продлится она недолго – всего пару недель.

По России ударят суровые морозы

По России ударят суровые морозы

ОТВ

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РБК заявил, что в европейскую часть России в марте может прийти похолодание до минус десяти градусов. Март, по его словам, станет "зимним месяцем".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Украину накроют холода, пройдут дожди с мокрым снегом. Также местами ударят морозы до -15 градусов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Россия
Тег
погода
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
и все таки - братья ))))))))))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я поняла, это типа "нефть рухнула, рубль тоже, ну щас ещё -45 и рашкаточьнафсоооооооо!"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Красноярский край и Якутия - как раз те места, которые морозами можно напужать! Как ежа голой жoпой! К чему статья, дeбилы?
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