Погода в России в ближайшие дни будет аномально холодной, на отдельных территориях температура воздуха опустится до -45.

Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ и российских СМИ. Суровая зима придет преимущественно в Красноярский край и Якутию.

Отмечается, что похолодание станет следствием монгольского антициклона, который на данный момент захватывает всё большую территорию Якутии.

К примеру, в Якутске будет до -30, в Туре Красноярского края столбики термометров и вовсе опустятся до -34 и ниже.

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Скриншот

Скриншот

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Затем похолодание сместится в Хабаровский край. Только недавно на этих территориях наблюдались оттепели, теперь же наступила, по выражению синоптиков, "нормальная зима". Но продлится она недолго – всего пару недель.

По России ударят суровые морозы ОТВ

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РБК заявил, что в европейскую часть России в марте может прийти похолодание до минус десяти градусов. Март, по его словам, станет "зимним месяцем".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Украину накроют холода, пройдут дожди с мокрым снегом. Также местами ударят морозы до -15 градусов.

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