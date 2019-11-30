В Россию не пустили самолет с топ-чиновником Чехии: в чем дело

Делегацию во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном не пустили в Россию.
Как передает в телеграм-канале "Карточный домик: Россия", самолету с чиновниками не разрешили совершить полет по маршруту Москва-Казань.
Причиной стало якобы несоблюдение требований таможенного законодательства ЕАЭС [Евразийский экономический союз].
В МИД РФ отметили, что чешская сторона не первый раз допускает подобные ошибки. "Чехи по официальным каналам признают свою ответственность", – заявили в ведомстве.
Мирослав Томан
ČTK
Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан публично признал незаконно аннексированный Крым частью России.
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