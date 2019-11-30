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30 ноября • обновлено в 19:51
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В Россию не пустили самолет с топ-чиновником Чехии: в чем дело

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Делегацию во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном не пустили в Россию.

Как передает в телеграм-канале "Карточный домик: Россия", самолету с чиновниками не разрешили совершить полет по маршруту Москва-Казань.

Причиной стало якобы несоблюдение требований таможенного законодательства ЕАЭС [Евразийский экономический союз].

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В МИД РФ отметили, что чешская сторона не первый раз допускает подобные ошибки. "Чехи по официальным каналам признают свою ответственность", – заявили в ведомстве.

Мирослав Томан

Мирослав Томан

ČTK

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан публично признал незаконно аннексированный Крым частью России.

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Место
Россия
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Заголовок и содержание статьи взаимоисключающие) Как самолет с чиновниками Чехии не могли пустить в Россию если в статье пишут что самолету не разрешен вылет по маршруту Москва-Казань? Убейтесь об стену заголовкописатели
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6
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Томан-Земан,два старых Швейка.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Пусть в Куив летят, гектары "забивают" чернозёмные ...
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Руденко Вован, через яр, через горби, там де верб зеленi шата, йшли по землю вороги, западенцi - торбохвати. У кого будете просити допомоги, коли жарений пiвень буде клюваты dупу.
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Руденко Вован
Руденко Вован
Ще не вмерла, гамноеды Киевом бредят и земля наша спокою не дает.
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