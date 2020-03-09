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9 марта • обновлено в 13:35
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В Россию идут арктические морозы со снегом и штормом: где похолодает больше всего

4.2т
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В России в ближайшие дни существенно изменится погода. По прогнозу синоптиков, ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром до 23 м/с.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, в течение недели с 9 по 15 марта погода в стране будет ухудшаться.

В российской столице будет переменчивая погода, которая ухудшится к выходным. В будни будет до +10 с возможными осадками.

Погода в Москве

Погода в Москве

Гидрометцентр РФ

"13 марта температура воздуха начнет снижаться: днем будет не выше плюс 3–5, пройдут ливневые дожди с мокрым снегом и штормовым ветром. В субботу станет еще холоднее: ночью – около нуля, днем – от 0 до +2. А в воскресенье распогодится, но морозы окрепнут – ночью от минус 2 до минус 7, днем около нуля", – предупредили синоптики.

Погода в России

Погода в России

Гидрометцентр РФ

При этом холоднее всего будет в восточных регионах России: Якутске, Салехарде и Магадане.

Так, в Якутске уже в понедельник, 9 марта, дневная температура опустится до -17 градусов, а ночью и вовсе до -33. На протяжении всей недели сохранится аналогичная температура, ожидаются осадки в виде снега.

Погода в Якутске

Погода в Якутске

Гисметео

В Салехарде также будет наблюдаться снегопад. Днем температура будет выше 0, но ночью опустится до -10. Сильные морозы ударят на выходные 14-15 марта, когда столбик термометра покажет -16 градусов.

Погода в Салехарде

Погода в Салехарде

Гисметео

В Магадане помимо снегопада, ожидаются сильные порывы ветра до 24 метров в секунду. Температура днем до -10, а ночью до -15. При этом к выходным температура резко упадет до -20.

Погода в Магадане

Погода в Магадане

Гисметео

Отметим, что в Туре, Красноярский край, уже сегодня, 9 марта, температура упадет до -20 градусов днем и -33 ночью. Такие аномальные морозы будут наблюдаться всю неделю, и лишь к выходным потеплеет до 0+1 днем.

Погода в Туре

Погода в Туре

Гисметео

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Украину накроют холода, пройдут дожди с мокрым снегом. Также местами ударят морозы до -15 градусов.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Россия
Тег
Новости России
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А я точно на украинском сайте ???
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