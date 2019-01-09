В российском селе дети катаются с горок из г*вна: фото поразили сеть

В российском селе из-за переполненных септиков образовалась огромная горка из фекалий, на которой катаются дети.

Прорыв произошел в селе Чигири, Амурской области. Всему виной переполненные очистительные сооружения построенных трехэтажных домов. Жильцы начали бить тревогу еще в прошлом году, но проблемы решили, просто откачав нечистоты, сообщает Amur Info.

Но перед Новым годом септик снова переполнился и фекалии потекли просто по дороге вниз, к жилым домам. На образовавшейся зловонной горке начали кататься дети.

"Я их гоняю, ведь неизвестно, какая зараза в этих сточных водах, а они на одежде и обуви несут это домой", – рассказал местный житель Алексей.

Причина появления зловонной наледи, по словам местных жителей в том, что управляющая компания, обслуживавшая дома, отказалась обслуживать их из-за того, что жильцы домов отказались платить за вывоз сточных вод, считая плату необоснованно высокой.

"Через дорогу это все течет прямо к моему забору. Запах, антисанитария! У меня внуки, а им не погулять на улице", – добавил Алексей.

Администрация Благовещенского района обязала управляющую компанию ООО "ЭнергоЦентр-Восток" навести порядок до 12 января, иначе ее лишат лицензии.

Горка из фекалий amur.info

Горка из фекалий amur.info

Горка из фекалий amur.info

Пользователи сети были шокированы данным инцидентом, активно комментируя ЧП.

"Вся Амурская область - это зона беспросветного социального бедствия, люди выживают на 10-15 тысяч и мечтают сбежать хоть куда", "Главное, чтобы снег не ели", "Дети это будущее. Пусть привыкают", "Путин случайно не хочет ли попиариться и покататься вместе с детьми на этой горке?" – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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