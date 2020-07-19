В российском Хабаровске возобновился протест против власти: сотни людей вышли на митинг

В воскресенье, 19 июля, в Хабаровске возобновился протест против российской власти.

Как сообщает в Twitter хабаровский штаб оппозиционного политика Алексея Навального, кроме освобождения арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, люди требуют отставки мэра города Сергея Кравчука.

"К классическим "Свободу Фургалу" и "Честный суд в Хабаровске" в последние дни добавилось "Кравчука в отставку", – говорится в сообщении.

У здания правительства края пока собрались около 200 человек, но люди продолжают прибывать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств и покушений на ряд предпринимателей.

11 июля на митинге в Хабаровске потребовали отставки президента РФ Владимира Путина. Российские СМИ тогда отметили, что это крупнейшая политическая акция на Дальнем Востоке за последнее десятилетие.

18 июля в Хабаровске состоялась еще более масштабная акция протеста – на улицы вышли десятки тысяч человек.