В российской Сибири снова вспыхнули адские пожары. Жуткие фото и видео
В российской Сибири и на Дальнем Востоке снова вспыхнули масштабные лесные пожары. При этом огонь охватил площади, которые существенно превышают уничтоженные стихией в 2019 году.
Как пишет Интерфакс, уже сейчас ситуация оценивается как критическая. Отмечается, что пожары начались в России гораздо раньше срока из-за аномально теплой зимы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"В настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае – в три раза. В Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза", – заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в российской Сибири летом 2019 года выгорело почти 3 миллиона гектаров тайги.
В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.
Жуткое стихийное бедствие было видно даже из космоса и попало на снимки спутников. При этом в NASA тогда заявили, что дым от масштабных лесных пожаров достиг побережья Аляски и части западного побережья Канады.