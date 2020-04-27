В российской Сибири снова вспыхнули адские пожары. Жуткие фото и видео

Виктория Довгань Новости России 18:00, 27.04.2020 Обновлено: 18:10, 27.04.2020

В российской Сибири и на Дальнем Востоке снова вспыхнули масштабные лесные пожары. При этом огонь охватил площади, которые существенно превышают уничтоженные стихией в 2019 году.

Как пишет Интерфакс, уже сейчас ситуация оценивается как критическая. Отмечается, что пожары начались в России гораздо раньше срока из-за аномально теплой зимы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожары в Сибири
Twitter Dmitry78
Пожары в Сибири
Twitter Dmitry78

"В настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае – в три раза. В Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза", – заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Пожары в Сибири
Twitter Dmitry78
Пожары в Сибири
Twitter Dmitry78
Пожары в Сибири
Twitter Святослава Гусева

Как сообщал OBOZREVATEL:

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