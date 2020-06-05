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5 июня • обновлено в 18:52
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В российской больнице пациентов с COVID-19 отказались пускать в туалет: предложили альтернативу

1.6т
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В России пациентам с COVID-19 в одной из больниц запретили ходить в туалет и предложили вместо этого использовать ведра.

Как сообщает издание "Подъем", об этом рассказал госпитализированный в республиканской инфекционной больнице в Улан-Удэ мужчина. У него обнаружили COVID-19 и поместили в палату, откуда не выпускают даже в туалет. Вместо него там прямо возле стола для приема пищи стоят ведра.

"Выйти в туалет из палаты нельзя, вместо этого в палате установлены ведра для совершения дефекации и мочеиспускания. Стоят они возле стола для приёма пищи. Это же просто скотские и тюремные условия. Как соблюдаются санитарные нормы и нормы гигиены и морали?", – возмутился он.

В российской больнице пациентов с COVID-19 не пускают в туалет

В российской больнице пациентов с COVID-19 не пускают в туалет

Подъем

В российской больнице пациентов с COVID-19 не пускают в туалет

В российской больнице пациентов с COVID-19 не пускают в туалет

Подъем

В российской больнице пациентов с COVID-19 не пускают в туалет

В российской больнице пациентов с COVID-19 не пускают в туалет

Подъем

Как сообщал OBOZREVATEL, в Почаевской больнице на Тернопольщине пациенты с COVID-19 не могут ходить в общий туалет – вместо этого им в палаты поставили ведра для испражнений.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
вирус
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