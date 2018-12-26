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В российской больнице десятки онкобольных детей тайно заразили смертельно опасной болезнью: детали скандала

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В Благовещенске (Россия) минимум 26 детей заразились гепатитом С после медицинских процедур.

Как передает РЕН.ТВ, они проходили лечение в Амурской областной детской клинической больнице. При этом руководство учреждения пыталось скрыть данный факт, соответственно точное количество заболевших не известно.

Гепатит С, уверяют родители пострадавших, обнаружили после лечения в гематологическом отделении.

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"Но когда список зараженных стал расти, медики намекнули им — об этом лучше не распространяться, иначе в будущем в медучреждении особо разговорчивые будут на особом контроле", — сказано в материале журналистов.

Детская областная больница в Благовещенске

Детская областная больница в Благовещенске

drive2.ru

В результате члены семей, в которых пострадал ребенок, не дают комментариев об инциденте или соглашаются на интервью только при условии полной анонимности,

"Последнее общение с главврачем состоялось буквально вчера. Он там заявил следующее: все эти СМИ нам будут только вредить", — рассказал один из родителей.

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Отмечается, что большинство зараженных гепатитом болеют тяжелыми онкологическими заболеваниями, среди них есть семимесячный ребенок.

"Обращались к врачам, к министру обращались. Пока обращались устно, никто ничего не делал, никто не извинялся. Что мы зубы лечили, еще что-то такое. Переводили стрелки", — рассказали пострадавшие.

Предварительно, дети могли заразиться из-за повторного использования медоборудования, так как всем или делали переливание, или брали кровь на анализ.

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"В разное время они проходили лечение в гематологическом отделении. Но не все. Не всем только переливали кровь. Винить только станцию переливания крови нельзя. Но проблема замалчивается", — отметил депутат законодательного собрания Приамурья Сергей Труш.

В то же время проверка Роспотребнадзора выявила, что сотрудники больницы многократно использовали одноразовые перчатки, катетеры и пробки от катетеров, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

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Медвестник

При этом Андрей Субботин, министр здравоохрания области, уверяет, что "все под контролем".

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"Я не знаю где вы взяли эти цифры. Те цифры, которые сейчас назвали, не соответствуют действительности. Сейчас мы все решаем в рабочем порядке", — сказал он.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Отметим, гепатит С — вирусная инфекция, которая поражает печень, является самой тяжелой из форм вирусного гепатита.

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Today.kz

Как писал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года в Украине произошла вспышка гепатита, большинство заболевших были школьниками. Санитарная проверка заявила, что возможные причины распространения инфекции нарушение санитарных норм и несоблюдение правил личной гигиены.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
гепатитЗдоровье
Место
РоссияБлаговещенск
Теги
болезньракскандалыНовости России
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минин евген
минин евген
в этом она вся - "великая" "могучая" росися. всех захватит и всех забодает.
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