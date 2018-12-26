В российской больнице десятки онкобольных детей тайно заразили смертельно опасной болезнью: детали скандала

В Благовещенске (Россия) минимум 26 детей заразились гепатитом С после медицинских процедур.

Как передает РЕН.ТВ, они проходили лечение в Амурской областной детской клинической больнице. При этом руководство учреждения пыталось скрыть данный факт, соответственно точное количество заболевших не известно.

Гепатит С, уверяют родители пострадавших, обнаружили после лечения в гематологическом отделении.

"Но когда список зараженных стал расти, медики намекнули им — об этом лучше не распространяться, иначе в будущем в медучреждении особо разговорчивые будут на особом контроле", — сказано в материале журналистов.

Детская областная больница в Благовещенске drive2.ru

В результате члены семей, в которых пострадал ребенок, не дают комментариев об инциденте или соглашаются на интервью только при условии полной анонимности,

"Последнее общение с главврачем состоялось буквально вчера. Он там заявил следующее: все эти СМИ нам будут только вредить", — рассказал один из родителей.

Отмечается, что большинство зараженных гепатитом болеют тяжелыми онкологическими заболеваниями, среди них есть семимесячный ребенок.

"Обращались к врачам, к министру обращались. Пока обращались устно, никто ничего не делал, никто не извинялся. Что мы зубы лечили, еще что-то такое. Переводили стрелки", — рассказали пострадавшие.

Предварительно, дети могли заразиться из-за повторного использования медоборудования, так как всем или делали переливание, или брали кровь на анализ.

"В разное время они проходили лечение в гематологическом отделении. Но не все. Не всем только переливали кровь. Винить только станцию переливания крови нельзя. Но проблема замалчивается", — отметил депутат законодательного собрания Приамурья Сергей Труш.

В то же время проверка Роспотребнадзора выявила, что сотрудники больницы многократно использовали одноразовые перчатки, катетеры и пробки от катетеров, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Иллюстрация Медвестник

При этом Андрей Субботин, министр здравоохрания области, уверяет, что "все под контролем".

"Я не знаю где вы взяли эти цифры. Те цифры, которые сейчас назвали, не соответствуют действительности. Сейчас мы все решаем в рабочем порядке", — сказал он.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Отметим, гепатит С — вирусная инфекция, которая поражает печень, является самой тяжелой из форм вирусного гепатита.

Иллюстрация Today.kz

Как писал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года в Украине произошла вспышка гепатита, большинство заболевших были школьниками. Санитарная проверка заявила, что возможные причины распространения инфекции — нарушение санитарных норм и несоблюдение правил личной гигиены.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.