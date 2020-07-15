В российских СМИ разразился секс-скандал: известных журналистов обвинили в изнасилованиях и домогательствах

Семерых российских журналистов ведущих изданий страны обвинили в сексуальных домогательствах. Их жертвы опубликовали свои истории в Twitter.

Началось все с девушки, которая обвинила своего бывшего партнера в принуждении к интиму, написал Inforesist. В итоге всплыли новые истории, героями которых оказались известные личности.

Среди упомянутых в обсуждениях фигурировало имя Руслана Гафарова – бывшего сотрудника организации "Открытая Россия", а сейчас SMM-менеджер в Сбербанке. Валерия Шабельникова заявила, что Гафаров изнасиловал ее, а Мария Константиниди – что он принуждал ее к сексу.

Валерия Шабельникова заявила, что Гафаров изнасиловал ее (Twitter Валерии Шабельниковой)

Позже Гафаров признал свою вину и извинился.

Руслан Гафаров извинился перед своими жертвами Inforesist

"Я приносил извинения тем, кто говорил об этом раньше, и лично извинился еще раз вчера и сегодня. Я еще не успел написать всем, и я сделаю это", – написал он.

В Сбербанке отметили, что "категорически не приемлют насилия в любой форме" и начали внутреннюю проверку.

Кроме того, журналистки Анна Чесова, Ольга Бешлей, Залина Маршенкулова, Дарья Кушнир, Карина Меркурьева рассказали о приставаниях со стороны руководителя проектов Сбербанка Сергея Миненко, ранее работавшего в изданиях Menʼs Health Russia, "Мел", "Газета.Ru" и "Известия". После этого в Сети появился скриншот анонимной переписки, из которого следовало, что Миненко тайно записывал секс с девушками на камеры в своей квартире.

Миненко тайно записывал секс с девушками на камеры в своей квартире (скриншот анонимной переписки)

Сергей Миненко обвинили в тайной записи секса на скрытые камеры (Сплетник.ру)

Обвинения коснулись и шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова. Редактор "Ленты.ру" Виктория Кузьменко написала, что несколько лет назад на вечеринке у Простакова несколько человек изнасиловали девушку, в то время, как сам журналист находился в тот момент в комнате.

На вечеринке у Простакова несколько человек изнасиловали девушку (Twitter Внутренняя эмиграция)

В ночь на 14 июля Простаков написал в своем Telegram-канале, что просит прощения у всех, кого обидел. Золотов заявил, что не признает вину в изнасиловании, хотя у него "нет возможности оправдаться". Оба мужчины уволились из "МБХ медиа".

Простаков попросил прощения у всех, кого обидел (Радио Свобода)

Еще одним обвиненным в домогательствах стал ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков. Журналист Александр Скрыльников рассказал, что во время стажировки на канале Лобков приставал к нему, "лез целоваться, трогал руки и звал домой". Похожие факты анонимно привели другие бывшие стажеры "Дождя".

Павел лобков признал, что вел себя "фривольно" (Росбалт)

14 июля Павел Лобков принес извинения за свое "фривольное поведение". Он заявил, что для него "границы телесной неприкосновенности остались на уровне 2000-х годов", и он не заметил, как появилась новая этика.

Валентина Дехтяренко также рассказала, что однажды главный редактор издания "moloko plus" Павел Никулин заставил ее заняться сексом без ее согласия.

"Вроде насилия не было, мне просто было очень неприятно. На фоне многих других прочитанных мной историй не считаю эту значительной", — написала она.

Павла Никулина с работы не уволили, но поддержали жертв насилия (Радио Свобода)

В "moloko" plus выразили поддержку жертвам насилия и домогательств, но отстранять Никулина от работы не стали.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная российская певица Нюша призналась, что в еще совсем юном возрасте стала жертвой домогательств со стороны продюсера.