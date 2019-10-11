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11 октября • обновлено в 13:31
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В России зверски убили 9-летнюю девочку: всплыл жуткий нюанс о преступнике

10.8т Читать материал на украинском

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в Саратове ранее был судим. Его обвиняли в педофилии.

Об этом рассказал знакомый задержанного, передает 360tv. Кроме того, на счету подозреваемого еще несколько нарушений порядка. В 2001 году мужчине выписали административный штраф за мелкое хулиганство. А в 2004-м он проник в чужой дом, откуда похитил 36 тысяч рублей.

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Зовут подозреваемого Михаил Туватин. Его страницы в соцсетях переполнены подписками на группы с порнографией и эротикой. Некоторые из них пропагандируют разврат в отношении детей. Указан ценз — "14-летние", "Не стесняйся. 14+". Одна из групп содержит фотографию совсем маленькой, 10-летней девочки.

Подозреваемый в убийстве школьницы

Подозреваемый в убийстве школьницы

По словам знакомого Туватина,с виду подозреваемый был нормальным человеком. Не употреблял спиртное и не курил.

"Всегда работал — что-то связанное со строительством… Спокойный вроде, весь на понтах. <…> Любил секс с разными партнершами", – сообщил он.

Подозреваемый уже признался в убийстве. Задушил Лизу он якобы потому, что девочка ему нагрубила.

В России зверски убили 9-летнюю девочку: всплыл жуткий нюанс о преступнике
В России зверски убили 9-летнюю девочку: всплыл жуткий нюанс о преступнике

В то же время следствие считает, что Туватин мог убить Лизу Киселеву из-за гаража, который захватил несколько месяцев назад. 9 октября ребенок поинтересовался, кому он принадлежит. Убийца, решив, что помещением могут владеть родители девочки, затащил ее в гараж и там же убил.

Информация об изнасиловании ребенка проверяется.

Лиза Киселева

Лиза Киселева

vzsar.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью пятницы, 11 октября, нашли мертвой пропавшую 9-летнюю Лизу Киселеву, которая исчезла утром 9 октября по дороге в школу.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Саратов
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
По любому рагулячьи корни, на иппле всё написано
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Дуже шкода дівчинку.
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Русский мир
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Kiev Mangust, Это рагуль, ты глаза свои разуй, весь интеллект на морде написан)))
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