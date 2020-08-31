В России змея через рот залезла в желудок спящей женщины. Видео 18+

В Дагестане змея заползла в желудок женщине.

В России медики достали из желудка женщины змею, которая заползла ей в рот во время сна.

Об этом сообщил российский "Пятый канал". Инцидент произошел в селе Леваши в Дагестане.

Уставшая местная жительница присела под деревом и вскоре уснула. В это время проползающая мимо змея залезла женщине в рот.

Извлекли рептилию медики в больнице. Издание опубликовало видео финальной части операции.

На кадрах видно, что пострадавшая находится под наркозом. Длина рептилии превысила один метр.

Издание обратилось за комментариями о состоянии пациентки в региональный Минздрав, но не получило их на момент публикации новости.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в городе Наньчан, в центре провинции Цзянси на юго-востоке Китая, из мозга мужчины извлекли 10-сантиметрового живого червя. Мужчина несколько месяцев страдал от припадков эпилепсии, и его врач не мог найти причин заболевания.

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