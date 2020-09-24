В России женщина убила и расчленила супруга, а части тела спрятала в парках

В городе Волжский Волгоградской области России местную жительницу заподозрили в убийстве супруга. Она якобы зарезала его во время ссоры.

Об этом рассказала официальный представитель регионального управления Следственного Комитета РФ Наталья Рудник, передает Лента.ру. По ее словам, в отношении 33-летней россиянки уже возбудили уголовное дело.

По версии следствия, она в ходе ссоры зарезала 39-летнего супруга, а на следующий день расчленила его тело, упаковала в пакеты и спрятала в разных городских парках.

Как уточнил источник издания в правоохранительных органах, спор между супругами разгорелся из-за того, что женщина задержалась на работе. В квартире в этот момент находились двое детей пары – трех и пяти лет.

Напомним, ранее в России задержали Рыбинского маньяка Виталия Молчанова, которого обвинили в убийстве и изнасиловании детей сожительницы. После трагедии он пытался покончить с собой еще в квартире, однако у него не вышло и он скрылся с места преступления. Тела двух девочек 8 и 13 лет обнаружила их мать, вернувшаяся с работы. Ее сожитель Молчанов приревновал женщину из-за того, что она сутками задерживалась на работе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Березно Ривненской области 46-летний мужчина пытался напасть на сожительницу и порезал ее 15-летнего сына, который защищал маму. После этого нападавший попытался совершить суицид.