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24 января • обновлено в 06:53
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В России женщина стулом порвала себе кишечник

1.5т
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В российском городе Омск с женщиной произошел несчастный случай – она упала на поломанную спинку стула анальным отверстием и сильно повредила прямую кишку.

Пострадавшая терпела боль, поскольку боялась обратиться к медикам. Об этом сообщает "СуперОмск" со ссылкой на источник.

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Медики вызвали полицию после госпитализации пострадавшей.

"Женщину доставили в ГБ № 1 в среду, 22 января, около 22:10. Врачи диагностировали у нее разрыв толстой кишки и в экстренном порядке госпитализировали", – говорится в сообщении.

Как стало известно, ЧП произошло дома у женщины. Она была пьяна, оступилась и якобы упала на сломанную спинку стула.

В России женщина стулом порвала себе кишечник

В России женщина стулом порвала себе кишечник

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Петербурге (Россия) мужчина засунул в прямую кишку огромный фаллос, а затем обратился в больницу. Врачам еле удалось спасти его.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Омск
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Хо Хол
Хо Хол
Обoc, по твоему ЭТА новость важнее рассекреченных архивов ЦРУ о некоем Степaне Бaндepe?
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Хо Хол, выфсёврёте!
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