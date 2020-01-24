В России женщина стулом порвала себе кишечник

В российском городе Омск с женщиной произошел несчастный случай – она упала на поломанную спинку стула анальным отверстием и сильно повредила прямую кишку.

Пострадавшая терпела боль, поскольку боялась обратиться к медикам. Об этом сообщает "СуперОмск" со ссылкой на источник.

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Медики вызвали полицию после госпитализации пострадавшей.

"Женщину доставили в ГБ № 1 в среду, 22 января, около 22:10. Врачи диагностировали у нее разрыв толстой кишки и в экстренном порядке госпитализировали", – говорится в сообщении.

Как стало известно, ЧП произошло дома у женщины. Она была пьяна, оступилась и якобы упала на сломанную спинку стула.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Петербурге (Россия) мужчина засунул в прямую кишку огромный фаллос, а затем обратился в больницу. Врачам еле удалось спасти его.

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