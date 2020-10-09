В России женщина полгода прятала дочь в шкафу, моря голодом. Фото 18+

В российском Карпинске (Урал) 37-летняя женщина полгода прятала дочь в сумке в шкафу после того, как родив ее, сказала всем знакомым и родственникам, что ребенок умер.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ по Свердловской области, женщина в консультации в период беременности на учете не состояла и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. В полиции предполагают, что роды проходили в домашних условиях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

В связи с этим правоохранители на данный момент проверяют, действительно ли женщина является матерью девочки, ведь документов, официально подтверждающих этот факт, нет.

"Подозреваемая воспитывает еще двух детей – мальчика 13 лет и 3-летнюю девочку. В настоящее время женщина растила детей одна. С мужем она рассталась в начале этого года. Семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало", – уточнили в местном управлении МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка".

По информации "Екатеринбург онлайн", старшие сын и дочь Юлии, так зовут мать девочки-"находки", знали о ребенке в шкафу.

"Мальчик-то молчал, а девочка в садике говорила, что у них есть кукла, "как живая, зовут Полина". Но никто внимания не обращал: думали, девочка маленькая, фантазирует, – говорит Ирина, подруга женщины. – На днях к Юлии пришли сотрудницы, они начали выпивать, потом услышали странные звуки, а мать уже была пьяная. Они залезли в шкаф, а там ребенок лежит в сумке. Они были уже пьяные, начали реветь, снимать на видео этого ребенка, спрашивать мать, как так, зачем, за что такое ребенку. Забрали ребенка сразу же к себе домой, не вызвали полицию, так как были пьяные все".

Уже на следующий день женщины вызвали и скорую, и полицию. Когда скорая приехала, врачи спросили: "Вы не боялись, что ребенок за сутки умрет у вас?" Но они были в таком шоке, что даже не подумали об этом. Сейчас ребенок лежит в больнице в тяжелом состоянии, а мать в психбольнице.

Соседи и местные жители в ужасе от этой истории до сих пор.

"У нас, можно сказать, деревня, все друг друга знаем, все общались, и никто даже подумать не мог, что она на такое способна, – говорит Ирина. – У меня самой ребенок, я целый день рыдаю. Я не знаю, что она дальше собиралась делать, как прятать ее, или убить ее хотела? Дети у нее адекватные, дочка в садик ходит, одетые, чистые, я не знаю, почему она так к этому ребенку отнеслась. Вроде адекватная, работала. Ее надо наказать. Говорят, что если девочка выживет, ее не посадят в тюрьму. Мы, весь город, считаем, что, дай Бог, чтобы девочка выжила, но мать должна сидеть. Детей у нее двоих забрали в детский дом".

Соседи не исключают, что Юлия хотела убить ребенка, но у нее рука не поднялась. И она решила, что девочка умрет от голода.

"Ребенка подкармливал старший сын, – говорит местная жительница. – Мать, я так понимаю, угрожала, чтобы он не говорил никому о ней".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Орловской области России многодетная мать издевалась над 11-летней девочкой и держала ее в клетке.