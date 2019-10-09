В России женщина избила младенца на глазах у всех: видео 18+

В российском Северодвинске женщина жестоко избила младенца в коляске на глазах у прохожих.

Очевидцы сняли все это на видео. Ролик опубликовали в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" в группе "Северодвинск life". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, очевидцы предположили, что женщина была под действием каких-то наркотических веществ.

Мать избила младенца Скриншот с видео

На записи она сначала роется в траве, как будто что-то ищет, а затем наклоняется к коляске и начинает бить ребенка. После этого она убегает.

Автор видео обратился в полицию, сейчас устанавливается личность женщины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Обухов Киевской области воспитательница детского сада "Катюша" попала в скандал. Женщину обвинили в том, что она якобы избила ребенка курткой, которую тот забыл в беседке во время прогулки.

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