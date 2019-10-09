Главная Новости
9 октября • обновлено в 18:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России женщина избила младенца на глазах у всех: видео 18+

2.8т Читать материал на украинском

В российском Северодвинске женщина жестоко избила младенца в коляске на глазах у прохожих.

Очевидцы сняли все это на видео. Ролик опубликовали в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" в группе "Северодвинск life". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, очевидцы предположили, что женщина была под действием каких-то наркотических веществ.

Новости
Глаз заплыл: в Кривом Роге отец школьника зверски избил его "обидчика". Фото 18+

Мать избила младенца

Мать избила младенца

Скриншот с видео

На записи она сначала роется в траве, как будто что-то ищет, а затем наклоняется к коляске и начинает бить ребенка. После этого она убегает.

Автор видео обратился в полицию, сейчас устанавливается личность женщины.

Осторожно! Присутствует нецензурная лексика

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Обухов Киевской области воспитательница детского сада "Катюша" попала в скандал. Женщину обвинили в том, что она якобы избила ребенка курткой, которую тот забыл в беседке во время прогулки.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
13
2
Смешно
0
Интересно
9
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Матку вырвать гадине
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Валевич Борис
Валевич Борис
Какая скотская страна - от карлика до самого конченного алкаша
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel