В России заявили о задержании группы лиц, готовивших теракты в школах

В России заявили о задержании Федеральной службой безопасности 13 человек, которые якобы планировали ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, а также убийства и теракты.

Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает российский "Интерфакс". Отмечается, что большая часть граждан состояла в закрытом сообществе в соцсети.

По данным правоохранительных органов ФР, россияне были задержаны в нескольких регионах страны, они "планировали массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия", а также склоняли интернет-пользователей к совершению таких преступлений.

Сообщается, что 11 из задержанных были участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей.

В России задержали 15-летнего школьника по подозрению в подготовке теракта

"Преступные планы злоумышленников подтверждаются изъятыми у них личными дневниками и средствами связи, в которых были обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений", – заявили в спецслужбе.

Там добавили, что в ходе обысков силовики изъяли четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

Позже в СК РФ рассказали о задержании 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке теракта в одной из школ.

Школьник из РФ якобы хотел совершить теракт в одном из учебных заведений

"По данным следствия, школьник из Минусинского района решил взорвать здание школы. Он изучил инструкцию по изготовлению бомб, нашел необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства. Во время допроса парень полностью признал вину. Открыто уголовное производство", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральная служба безопасности России заявила о задержании россиян по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Пятеро граждан РФ готовили взрыв на одном из рынков Симферополя.