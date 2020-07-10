В России заявили о создании в Украине "еще двух государств": Киев потребовал ответа

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов сказал, что в Украине "создано еще два государства". За такие заявления от РФ потребовали объяснений.

Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене (Австрия).

Постоянный представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цимбалюк обратился к представителю России при ОБСЕ Александру Лукашевичу, требуя объяснить высказывания Грызлова.

"Было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ Бориса Грызлова, который заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства". ...Означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских соглашений. Или он планирует признать эти оккупированные районы?" – заявил украинский дипломат.

Цимбалюк подчеркнул, что Украина остается приверженной Минским соглашениям. При этом Киев готов вести переговоры с жителями временно оккупированных территорий Донбасс, но не с теми, кто получил российские паспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украине на переговорах ТКГ в Минске не удалось достигнуть особого прогресса по поводу "особого статуса" Донбасса с российской делегацией. Ведь представители страны-агрессора решили вычеркнуть из будущего закона упоминание о вынужденных переселенцах.