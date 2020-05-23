В России заявили о смерти "личного аллигатора Гитлера" и получили ответ

В Москве (Россия) в зоопарке умер 84-летний аллигатор по кличке Сатурн. По одной из легенд животное было в личной коллекции лидера Третьего Рейха нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Пресс-служба московского зоопарка в Facebook сообщает, что аллигатор скончался от старости 22 мая.

"Родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Как аллигатор провел дальнейшие 3 года – загадка. Известно лишь, что британские солдаты нашли его в 1946 году и передали СССР. В июле 1946 года Сатурн прибыл в Москву. Почти сразу родился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке", – говорится в сообщении.

Аллигатор по кличке Сатурн

В зоопарке отметили, что для них аллигатор был "целой эпохой".

"Он пришел после Победы – и встретил с нами ее 75-летие. Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали", – указали в информации.

В сети уже высмеяли такое заявление о "победоносии". "​Аллигаторы воевали. Это уже шизофрения или еще нет?" – говорится в Телеграм-канале Vitauskas.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России показали, как животных мучат в зоопарке на глазах у детей.