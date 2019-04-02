В России заявили о решительном шаге по Донбассу после выборов в Украине

В России сообщили, что готовы пойти с Украиной на практическое выполнение Минских соглашений.

Об этом в интервью "МК" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что Россия "открыта для диалога, который будет нацелен не на болтовню и не на выдумывание предлогов для бездействия".

"У меня нет сомнений в том, что Петр Порошенко не хочет и не будет этого делать. Когда Виктор Медведчук всего-навсего предложил всерьез обсудить, какие права автономного плана могут быть предоставлены Донбассу, он был назван предателем. Порошенко заявил, что этого никогда не будет, хотя сам он подписался под особым статусом Донбасса, который достаточно подробно изложен в Минских договоренностях", – отметил чиновник.

Путинский министр считает, что Порошенко в вопросах Донбасса не слушается ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские "заступники".

"А с другой стороны, им тоже неловко публично наседать на него, потому что они тем самым распишутся в том, что их "посредничество", как они его называют, провалилось", – полагает Лавров.

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