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В России заявили о решительном шаге по Донбассу после выборов в Украине

4.1тЧитать материал на украинском

В России сообщили, что готовы пойти с Украиной на практическое выполнение Минских соглашений.

Об этом в интервью "МК" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что Россия "открыта для диалога, который будет нацелен не на болтовню и не на выдумывание предлогов для бездействия".

"У меня нет сомнений в том, что Петр Порошенко не хочет и не будет этого делать. Когда Виктор Медведчук всего-навсего предложил всерьез обсудить, какие права автономного плана могут быть предоставлены Донбассу, он был назван предателем. Порошенко заявил, что этого никогда не будет, хотя сам он подписался под особым статусом Донбасса, который достаточно подробно изложен в Минских договоренностях", – отметил чиновник.

Новости
Факты нарушений Россией Минских договоренностей переданы в ОБСЕ – пресс-секретарь МИД

Путинский министр считает, что Порошенко в вопросах Донбасса не слушается ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские "заступники".

"А с другой стороны, им тоже неловко публично наседать на него, потому что они тем самым распишутся в том, что их "посредничество", как они его называют, провалилось", – полагает Лавров.

Выборы в Украине

Выборы в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Климкин жестко осадил Россию из-за Донбасса.

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Персоны
Сергей ЛавровПетр ПорошенкоВиктор Медведчук
Место
Россия
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Пора Зеленскому начать внимательно изучать Минские соглашения.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабам Донбас не потрибен,як и Крым. Им бы себя прокормить,да долги отдать,нищеброды кастрюлеголовые
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2
1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Вот только Донбассу не нужна Украина, они не собираются по братски брать на себя долги МВФ тупых хохлов
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2
4
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Бешенство Ватки, А ты какое? Вы отказались от них сами епанаты.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Poroshenko Petro, иди накуй, ватное чмо. Ты какого к Донбассу имеешь отношение тз своего Мухосранска? Пиздуй путло в жопу целовать
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