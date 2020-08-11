В России заявили о перехвате беспилотника США у своих границ

Три российских истребителя "Миг-31" якобы перехватили у границ Российской Федерации над Чукотским морем американский беспилотник Global Hawk.

Как передает РИА Новости, об этом заявили в Национальном центре управления обороной РФ, уточнив, что инцидент произошел 11 августа.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чукотского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя "Миг-31" из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа", – заявили в ведомстве.

Также в центре добавили, что российские экипажи с безопасного расстояния "идентифицировали его как беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США".

"После разворота БПЛА RQ-4B Global Hawk от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы РФ БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США не допущено", – подчеркнули в оборонной структуре страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа российский истребитель "Су-27" из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа поднимался в воздух над нейтральными водами Черного моря для перехвата самолетов-разведчиков США.