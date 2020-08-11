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В России заявили о перехвате беспилотника США у своих границ

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Новости России
3,7 т.
Самолеты России якобы перехватили американский БПЛА Global Hawk

Самолеты России якобы перехватили американский БПЛА Global Hawk. Википедия

Три российских истребителя "Миг-31" якобы перехватили у границ Российской Федерации над Чукотским морем американский беспилотник Global Hawk.

Как передает РИА Новости, об этом заявили в Национальном центре управления обороной РФ, уточнив, что инцидент произошел 11 августа.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чукотского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя "Миг-31" из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа", – заявили в ведомстве.

Также в центре добавили, что российские экипажи с безопасного расстояния "идентифицировали его как беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США".

"После разворота БПЛА RQ-4B Global Hawk от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы РФ БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США не допущено", – подчеркнули в оборонной структуре страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа российский истребитель "Су-27" из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа поднимался в воздух над нейтральными водами Черного моря для перехвата самолетов-разведчиков США.

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