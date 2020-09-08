В России заявили о новом лекарстве от COVID-19: его делают из легких коровы

Российский препарат сурфактант-БЛ, который ученые создали из легких крупного рогатого скота для лечения тяжелых поражений легких, якобы оказался эффективным и при новом типе коронавируса.

Применение этого лекарства при тяжелой форме COVID-19 якобы снижает смертность в пять раз. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информацию разработчика Олега Розенберга.

По его словам, по среднемировой практике от коронавирусной инфекцией умирают 80% тяжелых пациентов, тогда как сурфактант-БЛ помогает снизить летальность при этом заболевании на 14,3%.

"Больные, которых лечат сурфактантом, достоверно реже переводятся в реанимацию на ИВЛ, и летальность среди них в три-пять раз ниже", – заявил Розенберг.

При этом российский ученый уточнил, что пока лечение препаратом из легких крупного рогатого скота получили только 120 пациентов, поэтому данные о его применении только собираются.

"В группе из 28 пациентов с тяжелым течением инфекции COVID-19, получавших терапию сурфактантом, 24 выздоровели", – сказал заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В. А. Алмазова Андрей Баутин.

Отмечается, что препарат пациентам вводили путем ингаляций два раза в день, процедура занимает полчаса.

Российские СМИ заверяют, что эффективность сурфактанта-БЛ при коронавирусе подтверждают и врачи из клиник Петербурга, Москвы, Тюмени, Сыктывкара. По их словам, больные чувствуют улучшение сразу после ингаляций таким препаратом.

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