В России заявили о начале производства вакцины от COVID-19

Алексей Титофф Новости России 11:12, 15.08.2020 Обновлено: 11:25, 15.08.2020

В Минздраве России заявили, что якобы начали производства вакцины от коронавируса (COVID-19).

Предполагаемый препарат был разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, передает РБК.

"Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", – говорится в сообщении.

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