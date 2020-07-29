В России заявили о готовности показать вакцину от COVID-19: что с ней не так

В России сообщили, что якобы к середине августа представят вакцину против коронавируса (COVID-19).

Препарат против вируса готовятся показать 10 августа. Однако возникают опасения об эффективности и безопасности российской вакцины, пишет CNN. Медпрепарат создает Московский институт Гамалеи.

По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, разработка вакцины будет сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли.

"Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника. То же самое с вакциной. Россия будет в этом первой. Для наших ученых главным было защитить людей, а не быть первыми", – сказал он.

Однако CNN отмечает, что пока Россия не опубликовала никаких научных данных о тестировании вакцины, и нет возможности проверить ее безопасность или эффективность. Издание пишет, что существуют большие опасения, что тестирование вакцины на людях было полным.

На данный момент в мире ведутся испытания десятки вакцин, и лишь небольшое количество проходит масштабные исследования. Разработчики предупреждают, что впереди еще много работы, прежде чем вакцина будет одобрена.

Но Минздрав РФ уже успел заявить, что вторая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса находится на завершающем этапе. Якобы готовую вакцину в России получат медицинские работники, а затем – уязвимые группы граждан. По заверению российских ученых, вакцина была так быстро разработана, потому что это модифицированная версия препарата, который созданный для борьбы с другими заболеваниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия объявила о готовности вакцины от COVID-19.