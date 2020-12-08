В России заявили, что в Харькове подготовились к производству вакцины от COVID-19 "Спутник V"

Россияне заявили, что готовы производить в Украине свою вакцину от коронавируса "Спутник V", которая не прошла все стадии клинических испытаний, а фармацевтическая компания в Харькове якобы уже "наладила выпуск готовой формы".

Об этом сказано на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по итогам встречи его гендиректора Кирилла Дмитриева, директора исследовательского центра (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александра Гинцбурга и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

"РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", – сказано в сообщении.

Отметим, что компания "Биолек" зарегистрирована в Померках под Харьковом.

Компания "Биолек" зарегистрирована в Померках. Google Maps

В то же время "Depo.Харьков" со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что информация о налаживании производства в Харькове не подтвердилась.

"Во время проверки информации и общения с руководством АО "Биолек" указанная информация не подтвердилась", – сказал собеседник.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российской вакцины от коронавируса фактически не существует, потому что она не прошла третью стадию клинических испытаний, которая является самой важной с точки зрения безопасности препарата.

Также были названы страны, у которых Украина может закупать вакцину от коронавируса. Это США, Великобритания, Швейцария, Япония, Китай и Израиль.

Несмотря на это, 5 декабря в Москве стартовала вакцинация, согласно которой получить вакцину "Спутник V" смогут прежде всего учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений. Затем в России обещают расширить список категорий граждан для вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцину от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России еще в начале августа, ее разработчиком был назван центр Гамалеи. Вакцина якобы создана на основе ДНК аденовируса и должна "формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции".

При этом ученые в мире обеспокоены, что использование этой вакцины против COVID-19 до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.