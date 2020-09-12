В России заявили, что бомбардировщики США отработали удары по ним

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин считает, что американские бомбардировщики отработали удары крылатыми ракетами по России.

На брифинге для иностранных военных атташе он заявил, что это произошло в конце августа, пишут РИА Новости.

По его словам, 31 августа три бомбардировщика В-52Н поднялись с британской авиабазы Фэрфорд и совершили полет над Нидерландами, Германией, Польшей, странами Балтии в район эстонского полигона Тапа и обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.

Суровикин сказал, что экипажи B-52H якобы отработали выход на рубеж и применение крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах России.

Также он утверждает, что за три дня до этого В-52Н отработали удары по России на учениях Allied Sky.

Авиация якобы проводила тренировки по применению крылатых ракет из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии, еще два B-52H отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады.

Суровикин заявил, что "такие действия носят враждебный и провокационный характер".

Как сообщал OBOZREVATEL, два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США приблизились к аннексированному Россией Крыму со стороны Украины 4 сентября в рамках первой в истории боевой миссии над украинской территорией.

В росСМИ заявили, что истребители ВКС не могли быть подняты на перехват бомбардировщиков США из-за того, что "американцы находились в воздушном пространстве Украины".

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