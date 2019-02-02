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В России завершили создание оружия "Судного дня": что известно

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Президент России Владимир Путин сообщил об окончании ключевого этапа испытаний стратегического необитаемого подводного аппарата "Посейдон", который называют оружием "Судного дня".

"Несколько дней назад вы доложили мне о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия "Посейдон", – сказал он, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу, сообщает "РИА Новости".

При этом Путин согласился начать работу по созданию наземной гиперзвуковой ракеты средней дальности.

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"Посейдон"

"Посейдон"

"ВладТайм"

"Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", — заявил российский глава.

В России завершили создание оружия "Судного дня": что известно

Скрин видео Минобороны России

Путин поручил Шойгу отчитываться о внедрении новых систем вооружения и подготовить предложения по устранению возможной угрозы из космоса.

"Я хочу посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство наших новых комплексов: "Кинжал" (гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе), "Пересвет" (боевого лазерного оружия), он тоже уже поступил в войска, "Авангарда", конечные испытания которого мы закончили, завершающие, и идет уже производство на предприятиях в серии. Я хочу посмотреть, как идет работа по производству "Сармата", и подготовка к его постановке на боевое дежурство", – сказал также Путин.

В России завершили создание оружия "Судного дня": что известно

Скрин видео Минобороны России

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Тема
Российская военная угроза
Персоны
Владимир ПутинСергей Шойгу
Место
Россия
Тег
Новости России
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Bibigonovych Bibigon
Bibigonovych Bibigon
хороший мультфільм!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Порошенко после увиденного и услышанного ,в очередной раз обдристал шаровары . После чего заспивав гымн. А уже потом опять дристанул .
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
У бандер другие задачи, создать катапульту дерьмом стрелять, а то в рейтузах носить - засмеяли))
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