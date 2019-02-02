В России завершили создание оружия "Судного дня": что известно

Президент России Владимир Путин сообщил об окончании ключевого этапа испытаний стратегического необитаемого подводного аппарата "Посейдон", который называют оружием "Судного дня".

"Несколько дней назад вы доложили мне о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия "Посейдон", – сказал он, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу, сообщает "РИА Новости".

При этом Путин согласился начать работу по созданию наземной гиперзвуковой ракеты средней дальности.

"Посейдон" "ВладТайм"

"Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", — заявил российский глава.

Скрин видео Минобороны России

Путин поручил Шойгу отчитываться о внедрении новых систем вооружения и подготовить предложения по устранению возможной угрозы из космоса.

"Я хочу посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство наших новых комплексов: "Кинжал" (гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе), "Пересвет" (боевого лазерного оружия), он тоже уже поступил в войска, "Авангарда", конечные испытания которого мы закончили, завершающие, и идет уже производство на предприятиях в серии. Я хочу посмотреть, как идет работа по производству "Сармата", и подготовка к его постановке на боевое дежурство", – сказал также Путин.

Скрин видео Минобороны России

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