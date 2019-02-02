В России завершили создание оружия "Судного дня": что известно

Президент России Владимир Путин сообщил об окончании ключевого этапа испытаний стратегического необитаемого подводного аппарата "Посейдон", который называют оружием "Судного дня".
"Несколько дней назад вы доложили мне о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия "Посейдон", – сказал он, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу, сообщает "РИА Новости".
При этом Путин согласился начать работу по созданию наземной гиперзвуковой ракеты средней дальности.
"Посейдон"
"ВладТайм"
"Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", — заявил российский глава.
Скрин видео Минобороны России
Путин поручил Шойгу отчитываться о внедрении новых систем вооружения и подготовить предложения по устранению возможной угрозы из космоса.
"Я хочу посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство наших новых комплексов: "Кинжал" (гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе), "Пересвет" (боевого лазерного оружия), он тоже уже поступил в войска, "Авангарда", конечные испытания которого мы закончили, завершающие, и идет уже производство на предприятиях в серии. Я хочу посмотреть, как идет работа по производству "Сармата", и подготовка к его постановке на боевое дежурство", – сказал также Путин.
Скрин видео Минобороны России
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России заявили, что атаку разрабатываемого ими подводного беспилотника "Посейдон" невозможно отразить благодаря особенностям его маневрирования.
Бывший старший советник Госдепа Кристиан Уитакер заявил, что оружие "Судного дня" РФ может стереть крупные города США с лица Земли.
На Западе нашли, чем ответить новому вооружению Путина.
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