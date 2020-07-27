В России заверили, что не хотят возвращаться в G7

В Кремле считают неактуальным вопрос о возможности возвращения России в G7, откуда ее исключили после вторжения в Украину.

Об этом сообщило УНИАН со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, Москва удовлетворена работой в формате “большой двадцатки”.

"Россия не стремится присоединиться к "семерке", более того, в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов, как большая двадцатка, которые лучше отвечают современным, наверное, экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире", – сказал Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "Большую семерку" без разрешения конфликта в Украине

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями, ради того, чтобы Россия снова присоединилась к работе "семерки".

"Вы знаете, что существовал такой формат как "большая восьмерка", который должен был провести свой саммит в Сочи, но участники отказались от приезда в Сочи. С тех пор президент Путин ни разу не инициировал какое-либо воссоздание. Поэтому так ставить вопрос вряд ли актуально. Россия не стремится присоединиться к "семерке", – заявил Песков.

Он подчеркнул, что G7 может обсуждать глобальные экономические вопросы, но вряд ли может претендовать на мировое лидерство. "Как можно, например, обсуждать какие-то, скажем так, мировые судьбы в области экономики, социального развития или еще чего-то, или политики без участия Индии, без участия Китая, без участия Бразилии, без участия Турции, целого ряда других стран. Наверное, просто это обсуждать можно, но вряд ли можно при этом претендовать на какое-то мировое лидерство", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия не может вернуться в состав "Большой семерки" пока она оккупировала Крым и ведет войну против Украины на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.