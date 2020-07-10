В России завели уголовное дело на немцев за Сталинград: сеть в недоумении

Следственный комитет Волгограда (РФ) возбудил уголовное дело из-за геноцида жителей бывшей Сталинградской области немецкими военными во время Второй мировой войны.

Как сообщается на сайте ведомства, на территории Волгограда и области имеется не менее 15 мест с захоронениями около 1800 жителей Сталинграда, убитых "с особой жестокостью".

Как заявили в СК, уголовное дело по ст. 357 УК России (геноцид) было возбуждено после проверки и изучения архивных материалов.

"Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния", – говорится в сообщении.

В период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года во время оккупации Сталинградской области, отметила пресс-служба, немецкие военные "зверски расправлялись" с местными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых "морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей".

Кроме того, СК планирует провести раскопки в местах массовых захоронений, привлекая силы Минобороны, МЧС и поисковые отряды.

В ходе исследований будут устанавливаться причины смерти, пол и возраст погибших. Кроме того, будут проводиться портретные экспертизы для воссоздания прижизненного облика погибших, а также генотипоскопические экспертизы.

Отметим, новость вызвала бурное обсуждение среди пользователей сети. "Имитация кипучей деятельности", "Лагеря ГУЛАГа "наших доморощенных нацистов": копай – не хочу", "А о семидесятилетнем геноциде большевиками ничего возбудить не хотят? Вся страна стоит на костях и трупах", – пишут пользователи.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник нашел угрозу в статье президента России Владимира Путина к годовщине победы во Второй мировой войне.