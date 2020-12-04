В России обвинили в терроризме комбата "ОУН" и главу "Черного комитета"

В России к "уголовной ответственности" привлекли глав двух украинских организаций "Добровольческое движение "Организация украинских националистов" – Николая Коханивского и "Черного комитета" – Богдана Тицкого.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, уголовное дело против них было открыто в 2018 году после публикации в интернете видео, в котором украинцы призывали принять участие в антироссийской акции у Российского центра культуры и науки в Киеве с целью прекращения его работы.

По версии российского следствия, Коханивский и Тицкий руководили группой активистов, которые забросали здание камнями, разбили окна, повредили фасад и двери здания, чем причинили "материальный ущерб и нарушили нормальный порядок работы организации".

"Действия Коханивского и Тицкого квалифицированы следствием как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети "Интернет" (ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также организация и руководство нападением на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой в целях осложнения международных отношений (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 360 УК РФ). Также Тицкий обвиняется в надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации (ст.329 УК РФ)", – говорится в сообщении.

В СК РФ отметили, что следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска Коханивского и Тицкого.

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