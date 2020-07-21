В России затопило целый город: вода уничтожила дороги и мосты. Фото и видео
В городе Нижние Серги (Россия) из-за обильных дождей вышли из берегов реки Серебрянка и Сторожевая. В результате чего населенный пункт на девять тысяч человек оказался затопленным.
Как сообщает пресс-служба местного МЧС, быстрая вода сносила по улицам авто, деревья и гаражи. Стихия даже разрушила три пешеходных и один автомобильный мост.
Предварительно было установлено, что водой затопило 231 жилой частный дом, где проживают более 550 человек. Однако позже сообщалось, что затопило меньше домов.
"По уточненной информации подтоплены 63 жилых дома, в которых проживает 189 человек, 4 административных здания. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередач, разрушены 3 пешеходных моста и 1 автомобильный мост, а также разрушены три дома", – говорится в сообщении управления МЧС по Свердловской области РФ.
Из-за потопа город оказался без электричества, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
По предварительным данным, пострадавших или погибших нет. Для жителей пострадавших домов организованы пункты временного размещения в местном санатории и двух детских садах.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье и Харьков обрушился сильный ливень, в результате чего многие улицы городов оказались затопленными.