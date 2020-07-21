В России затопило целый город: вода уничтожила дороги и мосты. Фото и видео

В городе Нижние Серги (Россия) из-за обильных дождей вышли из берегов реки Серебрянка и Сторожевая. В результате чего населенный пункт на девять тысяч человек оказался затопленным.

Как сообщает пресс-служба местного МЧС, быстрая вода сносила по улицам авто, деревья и гаражи. Стихия даже разрушила три пешеходных и один автомобильный мост.

Предварительно было установлено, что водой затопило 231 жилой частный дом, где проживают более 550 человек. Однако позже сообщалось, что затопило меньше домов.

Потоп в городе Нижние Серги, РФ

"По уточненной информации подтоплены 63 жилых дома, в которых проживает 189 человек, 4 административных здания. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередач, разрушены 3 пешеходных моста и 1 автомобильный мост, а также разрушены три дома", – говорится в сообщении управления МЧС по Свердловской области РФ.

Водой снесло мост

Из-за потопа город оказался без электричества, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, пострадавших или погибших нет. Для жителей пострадавших домов организованы пункты временного размещения в местном санатории и двух детских садах.

Разрушенные водой улицы

Перевернутая фура

Разрушенный водой дом

Поврежденный пешеходный мост

Потоп

Вода затопила город Нижние Серги

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье и Харьков обрушился сильный ливень, в результате чего многие улицы городов оказались затопленными.