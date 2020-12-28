В России затонуло судно с 19 моряками: спасли только двоих

В акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области России 28 декабря затонуло рыболовецкое судно "Онега". Спасти удалось только двоих из 19 рыбаков на борту.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, несчастный случай произошел из-за обледенения. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Поступила информация о затоплении судна "Онега"... Оно вело рыболовный промысел. Экипаж 19 человек. Спасены два человека, поиски остальных проводятся судном "Войково", – говорится в сообщении.

Также дополнительно к месту происшествия были направлены три судна, которые должны были прибыть туда примерно за 3-6 часов.

Со своей стороны Telegram-канал Life shot, ссылаясь на информацию от источников в экстренных службах, пишет, что траулер "Онега" затонул во время ловли рыбы в море. В частности, когда экипаж поднимал сеть с уловом, судно накрыла волна.

"Прибывшее к месту ЧП "Войково" обнаружило двух выживших моряков в гидрокостюмах, которые за руки держали своего погибшего товарища. Но, к сожалению, когда рыбаков начали поднимать на борт, тело унесло в море", – отмечают в сети.

ЧП с судном произошло акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области Google-карта

Подчеркивается, что в районе, где затонул траулер "Онега", волны достигают двух-трех метров. На поверхности воды экипаж "Войково" заметил оставшийся мусор с судна и бочку. Прибытие других кораблей для поисковых работ ожидалось не ранее полудня.

Выяснилось, что судно "Онега" принадлежит частному лицу и приписано к порту Мурманска.

После крушения рыбаки подавали несколько сигналов бедствия. Среди двух членов экипажа, которых спасли прибывшие на помощь рыболовецкие суда, нет капитана траулера.

Скриншот сообщения Telegram-канал Life shot

Скриншот Telegram-канал Daily Storm

Как сообщал OBOZREVATEL: