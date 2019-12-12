"Операция Вейшнории": в России случилось новое военное ЧП

В Приморском крае (Россия) при буксировке на утилизацию частично затонула подводная лодка Б-260 "Чита" проекта 877 "Палтус", которую вывели из состава Тихоокеанского флота.

Чрезвычайное происшествие случилось вечером 11 декабря, однако не привело к жертвам и загрязнению окружающей среды, сообщает "Военное обозрение", ссылаясь на Росморречфлот.

В российском ведомстве рассказали, что шедшая на буксире на утилизацию на металлоперерабатывающий завод "Аскона" 72-метровая подводная лодка частично легла на грунт кормовой частью вблизи Находки в Японском море в 6 милях от залива Восток. Экипаж на субмарине отсутствовал, подлодка буксировалась без топлива. Носовая часть военного судна находится над водой, буксир "Лазурит" стоит рядом на якоре.

Субмарина Б-260 "Чита" "Военное обозрение"

Сейчас решается вопрос о привлечении дополнительных спасательных средств для поднятия подводной лодки и продолжения буксировки. Она находилась в составе Тихоокеанского флота с 1982 года. С 2013 года субмарина находилась в отстое, выведена из эксплуатации и состава флота в 2016 году. Причиной ее частичного затопления назвали плохую погоду.

Отметим, что это уже третье ЧП с военной техникой в стране-агрессоре за сутки. На него отреагировал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Очередные удачные операции ССО ВС Вейшнории (вымышленная страна, которая, по легенде учений "Запад-2017", противостоит армиям РФ и Беларуси. – Ред.). Личный состав представлен к государственным наградам", – написал он на своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Краснодарском крае России 11 декабря после вылета из города Кореновск разбился военный вертолет Ми-8. На борту судна находились командир и второй пилот, оба погибли: это замкомандира эскадрильи Руслан Кушниренко и подполковник Александр Склянкин.

Позже выяснилось, что полк ударного вертолета Ми-28, который разбился поздно вечером 11 декабря в Краснодарском крае, причастен к атаке на украинские корабли вблизи Керченского пролива.

А утром 12 декабря в Мурманске (РФ) во время проведения ремонтных работ загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов".

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