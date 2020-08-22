В России затонул теплоход: на борту находилось 25 человек. Фото

На борту "Капитана Артюшина" находилось 25 человек, пострадавших нет. 35.mchs.gov.ru

В реке Вологда (Россия) вечером 21 августа в 20 метрах от берега затонул прогулочный теплоход "Капитан Артюшин". Предварительная причина – утечка топлива.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуация РФ в регионе, с затонувшего судна на берег было перевезено 25 человек, в том числе одного ребенка.

"Сегодня в 22.00 поступила информация о том, что в городе Вологда на реке Вологда у Кремлевской площади затонуло судно "Капитан Артюшин", 1973 года постройки", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Всех пассажиров эвакуировали с теплохода, среди них – ребенок 35.mchs.gov.ru

"Судно находится под водой, расстояние до берега около 20 метров, глубина около двух метров", – добавили в пресс-службе.

По информации МЧС, произошла незначительная утечка дизельного топлива. Спасатели Вологодской области установили боновые заграждения шириной 142 м, которые препятствуют прохождению нефтепродуктов. Угрозы экологического загрязнения нет.

"Капитан корабля сообщил, что на судне находилось порядка 50 литров топлива. Вся солярка будет собрана и утилизирована. Работают специалисты аварийно-спасательной службы. Сейчас судно стоит на дне без движения. Подъем будет проходить утром 22 августа. Сначала спасатели откачают воду с борта, затем проверят наличие пробоины. Будут работать водолазы. В течение дня планируем поднять судно", – сказал заместитель Мэра Вологды Алексей Никитин, передает "Вологда. РФ".

Предварительная причина – утечка топлива 35.mchs.gov.ru

Судно "Капитан Артюшин" 1973 года постройки использовалось для туристических поездок. Ранее судоводителя привлекали за нарушение требований безопасности при перевозке пассажиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Ярославле 21 августа в жилом доме взорвался газ. После взрыва произошли обрушения с первого по шестой этажи. Повреждены десять квартир.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!