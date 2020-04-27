В России заразившийся коронавирусом монах совершил самосожжение

Послушник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Московской области совершил самосожжение после подтверждения у него коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет Telegram-канал 112, монах Пелипенко проходил лечение в Федеральном центре высоких медтехнологий.

Троицко-Сергиева Лавра Иллюстрация

"Через три дня после постановки диагноза, среди ночи, Пелипенко сжег документы, вылез в окно палаты и пошел к больничной церкви. Там, на крыльце, облил себя лампадным маслом и поджег", – говорится в сообщении.

Послушника доставили в реанимационное отделение с ожогами 90% тела, врачи борются за его жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре произошла вспышка коронавируса. С 13 апреля лавра находится на полном карантине.

По последним данным, заболевших около 150 человек, есть умершие.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.