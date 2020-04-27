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27 апреля • обновлено в 16:48
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В России заразившийся коронавирусом монах совершил самосожжение

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Послушник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Московской области совершил самосожжение после подтверждения у него коронавируса COVID-19.

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Как пишет Telegram-канал 112, монах Пелипенко проходил лечение в Федеральном центре высоких медтехнологий.

Троицко-Сергиева Лавра

Троицко-Сергиева Лавра

Иллюстрация

"Через три дня после постановки диагноза, среди ночи, Пелипенко сжег документы, вылез в окно палаты и пошел к больничной церкви. Там, на крыльце, облил себя лампадным маслом и поджег", – говорится в сообщении.

Послушника доставили в реанимационное отделение с ожогами 90% тела, врачи борются за его жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре произошла вспышка коронавируса. С 13 апреля лавра находится на полном карантине.

По последним данным, заболевших около 150 человек, есть умершие.

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Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
РПЦ церковь вирус
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
гори в аду питор ватный!
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xxxxxx S**xxx
xxxxxx S**xxx
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Вот молодец - зараза сама себя уничтожает.
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Это и есть самая высокая технология - Федерального центра высоких медтехнологий.
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