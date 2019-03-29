В России заработали скандальные законы: о чем речь

В пятницу, 29 марта, в Российской Федерации вступили в силу скандальные законы о фейковых новостях и оскорблении власти.

Теперь в России, если в интернет-СМИ будет опубликована недостоверная информация, Генпрокурор РФ или его заместители обратятся в Роскомнадзор с требованием заблокировать этот ресурс, а РКН направит в редакцию онлайн-издания требование удалить недостоверную информацию, что журналисты должны исполнить "незамедлительно", в ином случае сайт издания будет заблокирован.

За нарушение закона о фейковых новостях предусматривается наказание в виде штрафа. Сумма варьируется в зависимости от последствий.

Наказание за распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации составит:

для граждан — от 30 тыс. до 100 тыс. руб. (от 12,6 тыс. грн до 42 тыс. грн)

для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. руб. (от 25 тыс. грн до 84 тыс. грн)

для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. (от 84 тыс. грн до 210 тыс. грн)

Наказание за создание помех работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры путем распространения недостоверных новостей:

для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. (от 42 тыс. грн до 126 тыс. грн)

для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. руб. (от 126 тыс. грн до 252 тыс. грн)

для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. (от 210 тыс. грн до 421 тыс. грн)

Госдума РФ

Кроме того, законом о запрете оскорбления власти предполагается, что в Интернете будет блокироваться любая информация, в которой есть "оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности", "явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Нарушение этого закона влечет за собой наказание в виде штрафа от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, за повторное нарушение штраф будет составлять от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Также за повторное "оскорбление власти" суд может назначить административный арест на срок до 15 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации.

Также Путин подписал закон, которым запрещается российским военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах.

Кроме того, Минобороны РФ разработало документ, которым вводит ряд запретов для российских военных, находящихся за границей.

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