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12 ноября • обновлено в 15:50
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В России заподозрили, что Путин боится проиграть Зеленскому

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Российский оппозиционный политик Леонид Гозман предполагает, что президент России Владимир Путин откладывает встречу в нормандском формате, потому что боится проиграть президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я не знаю, как насчет Зеленского, но Путин очевидно борется за хорошую подачу. Он оттягивает встречу, потому что ему кажется, что в пиаре выиграет Зеленский, а он проиграет", – сказал Гозман в интервью OBOZREVATEL.

"Вопрос о том, чьей будет победа на нормандской встрече – это вопрос пиара, вопрос того, как это подавать. Это вопрос подачи информации. По-моему, здесь нет ничего объективного", – заметил он.

Политик допустил, что пиар-проигрыш по итогам нормандской встречи могут получить оба - и Зеленский, и Путин

Политик допустил, что пиар-проигрыш по итогам нормандской встречи могут получить оба - и Зеленский, и Путин

Политик допустил, что пиар-проигрыш по итогам нормандской встречи могут получить оба. "Путин проиграет, потому что он вроде как отступил, проявил слабость, а Зеленский проиграет потому, что его внутри Украины обвинят в том, что он поддался Путину, лег под русских и так далее", – предположил он.

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Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о новом требовании, которые выдвинул Кремль для участия Владимира Путина в нормандском саммите. Это проект итогового документа, который может быть подписан на нем.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Леонид Гозман Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости России нормандский формат
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не смешите курей главное чтоб 42 летний лох незабыл праздничный костюм,
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Драго Кувалда, он не лох. Пианино уже в самолёте ...
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Гозман - это кто?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Гозман, ты просто молодчина! "Квартал-95" тебя ждёт ...
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