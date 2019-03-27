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В России запаниковали из-за войск НАТО у границ

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В России почувствовали опасность из-за активизации стран НАТО у границ РФ и стали обвинять Альянс в милитаризации.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что страны НАТО под предлогом российской угрозы осуществляют милитаризацию и разведывательную деятельность у российских границ, передает ТАСС.

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"Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает военное присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию Черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ. Демонизация отдельных стран кладется не только в основу политики западных объединений, но и в основу военного строительства", – сообщил дипломат.

Грушко полагает, что такие действия НАТО ведут к "расширению пространства хаоса".

NATO

NATO

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Место
Россия
Тег
НАТО
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