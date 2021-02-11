В городах РФ заметили разноцветных бездомных собак. Фото и видео "флешмоба"

Жители России из Подмосковья, Нижегородска и Перми засняли на улицах бездомных собак, шерсть которых была окрашена яркой зеленой и синей краской.

Соответствующие фото и видео появились в Telegram-каналах Mash и Ni Mash. Авторы постов пошутили, что происходящее является флешмобом (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В подмосковном Подольске животных со странной окраской увидели возле поликлиники в районе Цемянки. По словам очевидца, эти собаки до покраски были агрессивны и кидались на прохожих.

Подольск Скрин видео

На шерсти собаки видно зеленый оттенок Скрин видео

Подмосковье Скрин видео

В городе Дзержинск Нижегородской области синих собак заметили возле территории химического предприятия.

Экологи предположили, что животные могли случайно изваляться в остатках химиката, например медного купороса.

Дзержинск Telegram / Ni Mash

Синие собаки в Дзержинске Telegram / Ni Mash

"Необычных" собак решили отловить и передать зоозащитникам. Экологи уверяют, что состояние животных удовлетворительное.

Скриншот сообщения

Скриншот

Скриншот

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