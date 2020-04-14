В России приняли в третьем чтении закон, которым перенесли дату окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября, сообщает пресс-служба нижней палаты Госдумы РФ.

В документе говорится, что в России упраздняется памятная дата 2 сентября, когда отмечался день окончания Второй мировой войны. Вместо этого 3 сентября предлагается считать днем воинской славы.

Вторая мировая война

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества. Также авторы инициативы указали на то, что День победы китайского народа в войне с Японией также отмечается 3 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. Также в Польше после скандала с заявлениями Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".