В России заключенные устроили бунт и подожгли тюрьму: много раненых. Фото и видео

В Ангарске, Иркутская область России в колонии №15 заключенные устроили бунт и напали на сотрудников учреждения. Также на территории тюрьмы произошел пожар.

Пресс-служба ИК сообщила, что один из осужденных, помещенных в штрафной изолятор, отказался от досмотра, подрался с сотрудниками колонии и призывал других заключенных устроить беспорядки.

"Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения", – говорится в сообщении.

Что известно на данный момент:

Бунт начался 9 апреля. По словам начальства колонии одного из охранников пришлось госпитализировать.

Для подавления бунта на территорию колонии привезли спецназ. По данным правозащитника Павла Глущенко, в колонии находятся около 300 силовиков.. По неподтвержденным данным, они применяют оружие, в том числе гранаты.

В ответ на действия спецназа, заключенные начали массово резать себе вены. Предварительно поранили себя более 200 осужденных.

Заключенные ИК-15 записали видеообращение, в котором они сообщили о погибших и просили о помощи.

"Из-за вчерашнего избиения колония взбунтовалась. Подожгли что-то в промзоне и дежурную часть. Колония оцеплена, никого не пускают", – написал Глущенко в Facebook.

Пожар в иркутской колонии Телеграм Расстрига

Телеграм-канал Mash написал, что состоянием на вечер, 10 апреля, в колонии продолжаются столкновения. В бунте задействованы около 800 заключенных.

"Большую часть заключенных, которые нанесли себе увечья, увели. А те, кто не участвовал, – сидят в общежитиях, остальные (это порядка 500 человек) – на производственной зоне", – говорится в сообщении.

Общественная наблюдательная комиссия по защите прав человека в местах принудительного содержания РФ сообщила, что осужденные начали пожар и перевернули пожарную машину, что прибыла на ЧП. Однако огонь удалось потушить.

Управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении осужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества").

Пожар в иркутской колонии Телеграм Расстрига

Пожар в иркутской колонии Телеграм Расстрига

Во время бунта пострадали заключенные

Пожар в здании тюрьмы

Как сообщал OBOZREVATEL, в России сотрудника колонии задержали по подозрению в убийстве своей любовницы.

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