В России захватили самолет: появилось видео изнутри

В сети опубликовали видео из захваченного российского самолета авиарейса Сургут-Москва.

Телеграм-канал Mash сообщает, что пассажиры вообще ничего не знали о захвате воздушного судна.

"Так и не сказали, что вообще происходит. Там (рядом с самолетом. – Ред.) ни*уя нет. Пассажирам захваченного самолета никто ничего не объясняет. О том, что у экипажа (и них) проблемы, люди узнали после приземления, когда вышли с телефонов в интернет. Паники на борту нет, но снимать видео стюардессы запретили", – сказано в сообщении.

Отмечается, что захваченный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.

"Сидим наверное час, не происходит ничего. Люди вон ходят, кто-то вещи собирает, кто что", – сообщил на видео один из пассажиров.

Канал "360" сообщил, что в аэропорт прибыл снайпер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России пассажир авиарейса Сургут-Москва (SU1515) во время полета потребовал направить самолет "Аэрофлота" в Афганистан.

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