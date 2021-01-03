В России захотели испытать на украинцах экспериментальную вакцину от COVID-19

"Российский фонд прямых инвестиций" планирует испытать в Украине комбинацию вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник V".

Как заявил на телеканале "Россия 1" глава РФПИ Кирилл Дмитриев, его фонд готов передать Украине технологии для производства и применения российской вакцины.

"Готовы полностью передать наши технологии для производства на территории Украины, готовы начать клинические испытания совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник V", – сказал он.

РФПИ финансировал разработку вакцины-кандидата "Спутник-V", которая до сих пор не прошла необходимых клинических испытаний.

"Мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины – без политики", – добавил Дмитриев.

Что известно о российской вакцине "Спутник V"?

Препарат зарегистрирован в РФ в августе 2020 года.

Прививки в России начали делать с 5 декабря. Прежде всего вакцину получают сотрудники больниц, поликлиник, школ, социальной сферы.

После начала вакцинации россияне заявляли о том, что делается это добровольно-принудительно. В некоторых учреждениях работники даже писали заявления об увольнении.

В то же время российская вакцина вызвала опасения ученых в мире. Ее применение до проведения полного цикла испытаний может привести к мутации нового коронавируса, считают они.

Правительства Аргентины и Беларуси позволили использование российского препарата для вакцинации.

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