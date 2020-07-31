В России заговорили об официальных поставках оружия в 'Л/ДНР'

В Госдуме РФ заявили, что будут имеют право поставлять оружие "Л/ДНР", если США начнут выделять Украине военную помощь.

Если в США примут предложенный закон о выделении $300 миллионов в год на военную помощь Украине, это может вынудить Российскую Федерацию задуматься о поставках оружия "Л/ДНР" на Донбасс.

Об этом заявил председатель комитета нелегитимной Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Его слова цитирует российский "Интерфакс".

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – "ДНР" и "ЛНР", – высказался он.

По его убеждению, в таких условиях РФ тоже "имеет право поставлять оружие этим республикам официально".

В частности, российский депутат считает, что, если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, РФ ничего не останется, кроме как "защитить людей со второй стороны".

"Может быть, не войсками, а хотя бы поставками оружия. И закрыть эту тему – не стесняться поставлять оружие "Л/ДНР", – еще раз подчеркнул Калашников.

Как сообщал OBOZREVATEL, сенаторы США выступили за ежегодное предоставление военной помощи Украине в размере $300 млн на протяжении следующих пяти лет. Инициаторы этого законопроекта также предлагают выделять по $4 млн долларов на обучение офицерского состава в Украине.